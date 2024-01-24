Пять человек пострадали из-за взрыва газа в доме в якутском городе Томмот

Выброс бытового газа произошел в четырехэтажном многоквартирном доме в якутском Томмоте, пострадали пять человек, сообщили в администрации Алданского района.

Взрыв прогремел на заводе Миноборонпрома Азербайджана

По данным МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового оборудования в одной из квартир. Горения после выброса не зафиксировали.

На месте инцидента работают 41 сотрудник Алданского пожарно-спасательного гарнизона и 12 единиц техники, отмечает RT.

Ранее взрывы газовых баллонов произошли в двух домах в Аргаяшском и Сосновском районах Челябинской области, всего пострадали пять человек, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Управление МЧС России по республике Татарстан
ТЕГИ:МЧСПострадавшиеЯкутияВзрыв Газа

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