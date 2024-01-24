Пять человек пострадали из-за взрыва газа в доме в якутском городе Томмот

По данным МЧС, причиной инцидента стала разгерметизация газового оборудования в одной из квартир. Горения после выброса не зафиксировали.

На месте инцидента работают 41 сотрудник Алданского пожарно-спасательного гарнизона и 12 единиц техники, отмечает RT.

Ранее взрывы газовых баллонов произошли в двух домах в Аргаяшском и Сосновском районах Челябинской области, всего пострадали пять человек, напоминает «Свободная пресса».

