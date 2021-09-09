Пять человек остаются в больнице после взрыва газа в Ногинске
Пять пострадавших при взрыве газа в одном из домов Ногинска Московской области остаются на стационарном лечении в Ногинской ЦРБ. Об этом сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.
Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. «Проведён необходимый комплекс диагностических исследований. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», - передает сообщение минздрава РИА Новости.
Ранее СМИ передавали, что число жертв взрыва газа в подмосковном Ногинске увеличилось до семи. В городе объявлен траур.
Председатель Союза жилищных организаций Константин Крохин в эфире НСН призвал ввести орган газового надзора в жилищной сфере, иначе отопительный сезон сулит новые ЧП в старых квартирах.
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