Пять человек остаются в больнице после взрыва газа в Ногинске

Пять пострадавших при взрыве газа в одном из домов Ногинска Московской области остаются на стационарном лечении в Ногинской ЦРБ. Об этом сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.

Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. «Проведён необходимый комплекс диагностических исследований. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», - передает сообщение минздрава РИА Новости.

Ранее СМИ передавали, что число жертв взрыва газа в подмосковном Ногинске увеличилось до семи. В городе объявлен траур.

Председатель Союза жилищных организаций Константин Крохин в эфире НСН призвал ввести орган газового надзора в жилищной сфере, иначе отопительный сезон сулит новые ЧП в старых квартирах.

