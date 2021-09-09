Пять человек остаются в больнице после взрыва газа в Ногинске

Пять пострадавших при взрыве газа в одном из домов Ногинска Московской области остаются на стационарном лечении в Ногинской ЦРБ. Об этом сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.

Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. «Проведён необходимый комплекс диагностических исследований. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», - передает сообщение минздрава РИА Новости.

Ранее СМИ передавали, что число жертв взрыва газа в подмосковном Ногинске увеличилось до семи. В городе объявлен траур.

Председатель Союза жилищных организаций Константин Крохин в эфире НСН призвал ввести орган газового надзора в жилищной сфере, иначе отопительный сезон сулит новые ЧП в старых квартирах.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БольницаПострадавшиеВзрыв ГазаПодмосковье
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