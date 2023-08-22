Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве

Ребенок переходил с мамой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент автомобиль каршеринга совершил наезд.

Пятилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у водителя не было прав на управление транспортным средством.

Во вторник ДТП произошло на автодороге «Р-22» в Тамбовской области. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

