Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве
На улице Веневская в Москве находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель каршеринга сбил пятилетнего ребенка, заявила пресс-служба столичной прокуратуры.
Ребенок переходил с мамой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент автомобиль каршеринга совершил наезд.
Пятилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у водителя не было прав на управление транспортным средством.
Во вторник ДТП произошло на автодороге «Р-22» в Тамбовской области. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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