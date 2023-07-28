ПВО сбило вторую ракету над Ростовской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) поразила вторую ракету в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что последствия уточняются.

Ранее, 28 июля, Минобороны РФ сообщило, что киевский режим ударил по Таганрогу переоборудованной ракетой С-200. Отмечается, что ракета была обнаружена и перехвачена, сообщает «Радиоточка НСН».



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