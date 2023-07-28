ПВО сбило вторую ракету над Ростовской областью
28 июля 202317:40
Система противовоздушной обороны (ПВО) поразила вторую ракету в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что последствия уточняются.
Ранее, 28 июля, Минобороны РФ сообщило, что киевский режим ударил по Таганрогу переоборудованной ракетой С-200. Отмечается, что ракета была обнаружена и перехвачена, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мятежники провозгласили новым главой Нигера генерала Тчиани
- Минобороны РФ: ВСУ предприняли повторную попытку удара ракетой С-200 в районе Азова
- Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032
- Собянин: Электронные услуги избавляют москвичей от бумажной волокиты
- Хинштейн: Силовики задержали подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре
- ПВО сбило вторую ракету над Ростовской областью
- Роскомнадзор предупредил о массовых рассылках фальшивых сообщений
- Евросоюз расширил санкции против России
- В Нигере приостановили действие конституции страны
- Облицовка дома рухнула на детскую площадку в Севастополе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru