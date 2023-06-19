ПВО сбила два беспилотника на севере Крыма

Системы ПВО сбили два беспилотника на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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По его словам, инцидент произошел сегодняшней ночью. Дроны летели на малой высоте. Средства ПВО отработали в штатном режиме, уточнил Аксенов.

В своем сообщении он также призвал соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее на территорию частного дома в селе Корнево Курской области упал украинский беспилотник. Местный житель получил ранения, передает «RT».

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ФОТО: РИА Новости
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