ПВО сбила два беспилотника на севере Крыма
19 июня 202308:16
Системы ПВО сбили два беспилотника на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел сегодняшней ночью. Дроны летели на малой высоте. Средства ПВО отработали в штатном режиме, уточнил Аксенов.
В своем сообщении он также призвал соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее на территорию частного дома в селе Корнево Курской области упал украинский беспилотник. Местный житель получил ранения, передает «RT».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru