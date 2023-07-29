ПВО РФ сбила 12 ракет Storm Shadow, атаковавших железную дорогу в Крым
Российская система ПВО сбила 12 ракет Storm Shadow, пытавшихся атаковать железную дорогу в Крым, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, в результате инцидента обломки одной из ракет повредили контактную линию и будку обходчика.
Сальдо выразил уверенность в том, что Киев специально устроил провокацию накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой, чтобы навредить обычным людям. Врио губернатора Херсонской области отметил, что украинскими военными движет «какая-то нечеловеческая злоба».
Минобороны России 28 июля сообщило о срыве ротации ВСУ на Донецком направлении. Отражено семь атак украинской армии, уничтожено 260 военнослужащих противника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru