По его словам, в результате инцидента обломки одной из ракет повредили контактную линию и будку обходчика.

Сальдо выразил уверенность в том, что Киев специально устроил провокацию накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой, чтобы навредить обычным людям. Врио губернатора Херсонской области отметил, что украинскими военными движет «какая-то нечеловеческая злоба».

Минобороны России 28 июля сообщило о срыве ротации ВСУ на Донецком направлении. Отражено семь атак украинской армии, уничтожено 260 военнослужащих противника, передает «Радиоточка НСН».

