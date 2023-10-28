Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью горняков в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью горняков на шахте в Карагандинской области. Об этом сообщили в Кремле.

Токаев объявил в Казахстане 29 октября днём траура по погибшим шахтерам

Уточняется, что в пожаре на шахте им.Костенко в Караганде число погибших увеличилось до 28 человек. Соответствующие данные передает пресс-служба департамента по ЧС в Карагандинской области.

«По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее было известно о 21 погибшем.

Пожар на шахте им. Костенко «АрселорМиттал Темиртау» произошел в ночь на субботу. Причиной аварии называют взрыв газометана в лаве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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