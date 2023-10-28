Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью горняков в Казахстане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью горняков на шахте в Карагандинской области. Об этом сообщили в Кремле.
Уточняется, что в пожаре на шахте им.Костенко в Караганде число погибших увеличилось до 28 человек. Соответствующие данные передает пресс-служба департамента по ЧС в Карагандинской области.
«По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются», – отмечается в сообщении пресс-службы.
Ранее было известно о 21 погибшем.
Пожар на шахте им. Костенко «АрселорМиттал Темиртау» произошел в ночь на субботу. Причиной аварии называют взрыв газометана в лаве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru