Путин: Войска химзащиты окажут помощь после прорыва Каховской ГЭС

Под водой после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) оказались скотомогильники и кладбища, однако войска химической защиты помогут в решении проблем. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что нужно очень серьезно подойти к вопросу экологической и санитарной безопасности. По словам Путина, проблемы будут решены, если все усилия объединятся.

Ранее доктор технических наук, член Общественного совета Минэнерго РФ Владимир Тетельмин заявил «Радиоточке НСН», что украинцы заранее переполнили Каховское водохранилище и мешали починить затворы ГЭС, рассчитывая, чтобы потенциально возможное наводнение нанесло максимальный ущерб.

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ФОТО: РИА Новости
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