Путин: Войска химзащиты окажут помощь после прорыва Каховской ГЭС

Он отметил, что нужно очень серьезно подойти к вопросу экологической и санитарной безопасности. По словам Путина, проблемы будут решены, если все усилия объединятся.

Ранее доктор технических наук, член Общественного совета Минэнерго РФ Владимир Тетельмин заявил «Радиоточке НСН», что украинцы заранее переполнили Каховское водохранилище и мешали починить затворы ГЭС, рассчитывая, чтобы потенциально возможное наводнение нанесло максимальный ущерб.

