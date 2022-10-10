Путин: СБУ совершила три теракта на Курской АЭС

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что украинские власти используют террористические методы.

«СБУ уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС. Серьезных последствий терактов Киева против Курской АЭС удалось не допустить», - сказал Путин.

Также президент заявил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток». Москва, по словам Путина, готова ответить жестко, если Киев не прекратит устраивать теракты.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ракетные удары по Киеву и другим крупным городам – это часть специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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