Путин не пострадал при атаке беспилотников по Кремлю
В результате атаки беспилотников на территории Кремля никто не пострадал, сообщили в пресс-службе президента России.
График работы Владимира Путина остается прежним и не претерпел никаких изменений, отмечается в сообщении.
Кремль атаковали два беспилотника, которые были нейтрализованы спецслужбами. Их вывели из строя с помощью радиолокационной борьбы.
Власти назвали произошедшее спланированной террористической акцией киевского режима и покушение на президента накануне Дня Победы.
Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» призвал в случае появления в небе беспилотников звонить по телефону 112.
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