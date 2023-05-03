Путин не пострадал при атаке беспилотников по Кремлю

В результате атаки беспилотников на территории Кремля никто не пострадал, сообщили в пресс-службе президента России.

Путина не было в Кремле в момент прилета украинских беспилотников

График работы Владимира Путина остается прежним и не претерпел никаких изменений, отмечается в сообщении.

Кремль атаковали два беспилотника, которые были нейтрализованы спецслужбами. Их вывели из строя с помощью радиолокационной борьбы.

Власти назвали произошедшее спланированной террористической акцией киевского режима и покушение на президента накануне Дня Победы.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» призвал в случае появления в небе беспилотников звонить по телефону 112.

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ФОТО: РИА Новости
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