Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом Киева
Президент России Владимир Путин возложил ответственность за теракт на Крымском мосту на власти Украины.
«Произошедшее - это очередной террористический акт киевского режима», - сказал глава государства в ходе совещания, посвященного ситуации на переправе.
Путин анонсировал ответ на теракт. Он отметил, что подготовкой соответствующих предложений занимается Министерство обороны.
Ранним утром 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждения получила автодорожная часть переправы.
Погибли двое человек. Раненого ребенка доставили в реанимацию, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом Киева
- Рогов предупредил о подготовке ядерной провокации на ЗАЭС
- Путин: Россия ответит на атаку Крымского моста
- Хуснуллин назвал сроки возобновления частичного движения по Крымскому мосту
- Глава Крыма Аксенов сообщил, что на Керченской переправе задействовано семь паромов
- Путин поручил ФСБ и СК установить обстоятельства теракта на Крымском мосту
- «Он долго себя сдерживал»: Иноагент Понасенков похвалил Путина
- Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту
- Зерновая отрасль России недополучила из-за зерновой сделки около миллиарда долларов
- Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru