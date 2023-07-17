Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом Киева

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за теракт на Крымском мосту на власти Украины.

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«Произошедшее - это очередной террористический акт киевского режима», - сказал глава государства в ходе совещания, посвященного ситуации на переправе.

Путин анонсировал ответ на теракт. Он отметил, что подготовкой соответствующих предложений занимается Министерство обороны.

Ранним утром 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждения получила автодорожная часть переправы.

Погибли двое человек. Раненого ребенка доставили в реанимацию, сообщает «Радиоточка НСН».

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