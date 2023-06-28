Пушилин сообщил о двух погибших в результате обстрела ВСУ

Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин сообщил о двух погибших в результате украинского обстрела ДНР.

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По его словам, обстрелу ВСУ подверглись Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Ясиноватая, Макеевка и Горловка.

Пушилин добавил, что в результате инцидента пострадали восемь мирных жителей, в том числе пятеро детей.

Накануне украинские войска атаковали Ворошиловский район Донецка, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ДонецкДНРПогибшиеДенис ПушилинОбстрел

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