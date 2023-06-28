Пушилин сообщил о двух погибших в результате обстрела ВСУ
28 июня 202321:24
Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин сообщил о двух погибших в результате украинского обстрела ДНР.
По его словам, обстрелу ВСУ подверглись Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Ясиноватая, Макеевка и Горловка.
Пушилин добавил, что в результате инцидента пострадали восемь мирных жителей, в том числе пятеро детей.
Накануне украинские войска атаковали Ворошиловский район Донецка, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru