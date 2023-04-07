Пушилин: один человек погиб и тринадцать ранены в результате обстрела Донецка

В результате сегодняшнего обстрела Донецка один человек погиб и тринадцать получили ранения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

СМИ: четыре человека погибли при обстреле Донецка

«В праздничные дни боевики всегда проявляют особую активность. Сегодня Благовещение и годовщина провозглашения Донецкой Народной Республики. Украинский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность», - заявил Пушилин.

Ранее сообщалось о пострадавших в результате украинского обстрела Донецка.

Накануне «Радиоточка НСН» сообщала, что украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбстрелДенис ПушилинДонецк

Горячие новости

Все новости

партнеры