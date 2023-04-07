Пушилин: один человек погиб и тринадцать ранены в результате обстрела Донецка
В результате сегодняшнего обстрела Донецка один человек погиб и тринадцать получили ранения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«В праздничные дни боевики всегда проявляют особую активность. Сегодня Благовещение и годовщина провозглашения Донецкой Народной Республики. Украинский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность», - заявил Пушилин.
Ранее сообщалось о пострадавших в результате украинского обстрела Донецка.
Накануне «Радиоточка НСН» сообщала, что украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru