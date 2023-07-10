Провокаторов с концерта Арбениной оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Тушинский районный суд оштрафовал провокаторов с концерта группы «Ночные Снайперы» за дискредитацию ВС РФ.
Накануне корреспондент НСН сообщил, что во время юбилейного концерта коллектива на стадионе в Москве мужчина из зрительного зала пытался подарить солистке группы Диане Арбениной цветы с криками «Слава Украине».
Суд оштрафовал хулиганов на 30 тысяч рублей за скандирование лозунгов, дискредитирующих действия российской армии.
ранее один из организаторов рок-фестиваля «Рокот над Ильменем» под Великим Новгородом Александр Рыжков заявил, что в ходе мероприятия было прервано выступление местной группы «Смена» из-за возможной дискредитации армии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru