Провокаторов с концерта Арбениной оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Тушинский районный суд оштрафовал провокаторов с концерта группы «Ночные Снайперы» за дискредитацию ВС РФ.

«Никогда не сдамся»: Юбилейный концерт группы Арбениной не смогли испортить провокаторы

Накануне корреспондент НСН сообщил, что во время юбилейного концерта коллектива на стадионе в Москве мужчина из зрительного зала пытался подарить солистке группы Диане Арбениной цветы с криками «Слава Украине».

Суд оштрафовал хулиганов на 30 тысяч рублей за скандирование лозунгов, дискредитирующих действия российской армии.

ранее один из организаторов рок-фестиваля «Рокот над Ильменем» под Великим Новгородом Александр Рыжков заявил, что в ходе мероприятия было прервано выступление местной группы «Смена» из-за возможной дискредитации армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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