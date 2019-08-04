Против участника несанкционированной акции, травмировавшего росгвардейца, могут возбудить уголовное дело

Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия к представителю власти относительно участника несанкционированной акции в центре Москвы, который травмировал сотрудника Росгвардии. Об этом сообщил ТАСС источник в органах правопорядка.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что боец спецназа получил травму во время задержания участника несанкционированной акции на Пушкинской площади. Он был госпитализирован НИИ им. Н. В. Склифосовского с подозрением на перелом руки.

Согласно информации пресс-службы ГУ МВД по Москве, в субботу сотрудниками полиции и Росгвардии на несанкционированной акции было задержано около 600 человек.

