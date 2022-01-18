«Прошу прощения у всей старны»: родители кавказца извинились за угрозы сына в автобусе

Отец и мать арестованного на два месяца молодого человека встретились с главой города Магомедом Магомедовым и исполняющим обязанности главы муниципального образования Рамазаном Рамазановым.

«Прошу прощения за своего сына. Перед всей страной, перед всеми россиянами», — сказала мать Шугаиба Аида Болатукаева.

В то же время председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев подчеркнул, что родители Болатукаева должны извиниться и перед народом Дагестана.

«Считаю, что просить прощения они должны и перед дагестанским обществом из-за того, что из-за их сына такой негатив пошел в адрес всего Дагестана. Он подставил весь Дагестан», — заявил Хадулаев, отмечает «Коммерсантъ».

Сейчас Шугаибу Болатукаеву грозит до шести лет лишения свободы за разжигание межнациональной розни. Родители Болатукаева попросили СК учесть, что у их сына двое детей.

