«Прошу прощения у всей старны»: родители кавказца извинились за угрозы сына в автобусе
Родители Шугаиба Болатукаева, который угрожал «бить всех русских», извинились за поступок сына. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на администрацию города Кизилюрта, где родился устроивший беспорядки в московском автобусе Шугаиб.
Отец и мать арестованного на два месяца молодого человека встретились с главой города Магомедом Магомедовым и исполняющим обязанности главы муниципального образования Рамазаном Рамазановым.
«Прошу прощения за своего сына. Перед всей страной, перед всеми россиянами», — сказала мать Шугаиба Аида Болатукаева.
В то же время председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев подчеркнул, что родители Болатукаева должны извиниться и перед народом Дагестана.
«Считаю, что просить прощения они должны и перед дагестанским обществом из-за того, что из-за их сына такой негатив пошел в адрес всего Дагестана. Он подставил весь Дагестан», — заявил Хадулаев, отмечает «Коммерсантъ».
Сейчас Шугаибу Болатукаеву грозит до шести лет лишения свободы за разжигание межнациональной розни. Родители Болатукаева попросили СК учесть, что у их сына двое детей.
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