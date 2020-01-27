Пропавшую в Подмосковье девушку нашли с размозжённой головой

29-летня жительница подмосковного населённого пункта Хотьково Оксана Моргунова, пропавшая 20 января, найдена погибшей с признаками насильственной смерти. Тело несчастной с открытой раной головы обнаружено в районе одного из местных кладбищ, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Поиски девушки начались после того, как она не забрала своего ребёнка из детского сада, куда отправилась после работы. Один из участников поиска рассказал, что, судя по следам, оставшимся на месте, где нашли тело, произошла драка. Женщина, скорее всего, скончалась от удара по голове, предположительно, битой.

Последний раз Моргунову видели вечером 20 октября на выходе из ткацкой фабрики, где она работала. Коллеги рассказали, что Оксану встретила неизвестная женщина, после чего они направилась в сторону автобусной остановки.

По другой версии, Моргунова села в такси, а на месте преступления найдены признаки волочения. Это может свидетельствовать о том, что девушку убили в другом месте, а тело потом оттащили к кладбищу. Возбуждено уголовное дело. На причастность к убийству проверяют бывшего мужа Оксаны. У погибшей осталось двое детей.

