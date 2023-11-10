Промпредприятие в Курской области загорелось после обстрела ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли село Козино Рыльского района Курской области. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт. Из людей никто не пострадал.

Боеприпасы прилетели в одно из строений на территории промышленного предприятия. В результате произошло возгорание кровли. Огонь тушат пожарные расчёты.

Кроме того, при обстреле получили повреждения крыши, окна и двери двух многоквартирных домов. Также пострадали забор и хозяйственная постройка одного частного домовладения, там выбиты стёкла. Осколками посекло два автомобиля.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава региона пообещал всем собственникам оказать помощь в восстановлении имущества.

