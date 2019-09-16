Прокурор Лесосибирска с семьёй погиб при пожаре в Красноярске
Прокурор города Лесосибирска Василий Федорцов, как выяснилось, погиб вместе семьёй при пожаре в Красноярске. Это подтвердили РЕН ТВ в прокуратуре Красноярского края. Ранее стало известно, что огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Гусарова.
Погибли восемь человек, в том числе, четверо детей. Это жена прокурора и сестра со своей семьей. Полиция предполагает, что причиной пожара стала старая электропроводка, отмечает Газета.ру. Сеть замкнуло из-за перегрузки от включённых электроприборов. Произошло это, когда все уже спали.
По факту пожара, унёсшего жизни людей, возбуждено уголовное дело, передает RT.
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