Прокуратура проверит информацию о сходе лавины на детей в гостинице Казани

Причиной для проверки стали публикации в соцсетях о том, что детей, игравших на улице, завалило сошедшей со склона лавиной, из-за чего один из них получил травму ноги.

Ранее В Подмосковье возбудили уголовное дело после инцидента с фуникулером, напоминает «Радиоточка НСН».

