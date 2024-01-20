Прокуратура проверит информацию о сходе лавины на детей в гостинице Казани

Прокуратура Татарстана начала проверку о сходе снежной лавины на семерых детей на территории гостиничного комплекса в Казани, сообщили в ведомстве.

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Причиной для проверки стали публикации в соцсетях о том, что детей, игравших на улице, завалило сошедшей со склона лавиной, из-за чего один из них получил травму ноги.

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