Прокуратура проверит информацию о сходе лавины на детей в гостинице Казани
20 января 202420:18
Прокуратура Татарстана начала проверку о сходе снежной лавины на семерых детей на территории гостиничного комплекса в Казани, сообщили в ведомстве.
Причиной для проверки стали публикации в соцсетях о том, что детей, игравших на улице, завалило сошедшей со склона лавиной, из-за чего один из них получил травму ноги.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru