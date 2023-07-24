Прокуратура Москвы: после прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» задержан инженер
Задержан главный инженер компании, которая отвечала за безопасность в ТЦ «Времена года», где 22 июля погибло четыре человека из-за прорыва трубы с кипятком, сообщили в столичной прокуратуре.
В ведомстве отметили, что в скором времени суд с участием прокуратуры Москвы изберет меру пресечения 39-летнему злоумышленнику.
Накануне председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, которое было инициировано после прорыва трубы в торговом центре «Времена года» в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее выразил соболезнования семьям четырех погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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