«Продолжается зачистка»: Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Грайворонском округе
Зачистка территории продолжается в Грайворонском округе Белгородской области после проникновения диверсантов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Накануне на территорию округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, напоминает Газета.ру. В результате были ранены восемь местных жителей. Из пострадавших районов эвакуировали население, также был введен режим контртеррористической операции.
«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока ... я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые ... временно покинули свои дома, пока не стоит», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор также сообщил, что во время эвакуационных мероприятий умерла женщина 1941 года рождения, причины устанавливаются, отмечает телеканал 360. Кроме того, в населенных пунктах, куда зашли диверсанты, есть двое раненых, до которых пока не удалось дойти силовикам.
«Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — добавил Гладков.
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