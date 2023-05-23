«Продолжается зачистка»: Белгородский губернатор рассказал о ситуации в Грайворонском округе

Накануне на территорию округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, напоминает Газета.ру. В результате были ранены восемь местных жителей. Из пострадавших районов эвакуировали население, также был введен режим контртеррористической операции.

«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока ... я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые ... временно покинули свои дома, пока не стоит», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что во время эвакуационных мероприятий умерла женщина 1941 года рождения, причины устанавливаются, отмечает телеканал 360. Кроме того, в населенных пунктах, куда зашли диверсанты, есть двое раненых, до которых пока не удалось дойти силовикам.

«Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — добавил Гладков.

