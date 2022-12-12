Пригожин предложил «взять на поруки» Николина, обстрелявшего полицейских под Ростовом
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что готов «взять на поруки» Павла Николина, который обстрелял полицейских в городе Новошахтинске Ростовской области.
Заявление бизнесмена опубликовано в официальном Telegram-канале его пресс-службы. В нём Пригожин напомнил про слова самого Николина, который рассказал, что «участвовал в штурме Бахмута и был контужен, несколько дней находился в бессознательном состоянии, а полицейских на гражданской машине воспринял как украинских диверсантов».
«Николина я готов взять на поруки под свою личную ответственность, о чём уже написал ходатайство», - добавил бизнесмен.
Ранее Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил под стражу Павла Николина, подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске, сообщает RT.
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