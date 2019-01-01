Приезжий из Марий Эл погиб в московском метро

33-летний уроженец Республики Марий Эл погиб после падения под прибывающий поезд на метростанции «Бауманская», сообщил Агентству «Москва» сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Машинист совершил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на пассажира. Дежурившие на станции полицейские незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи. Пострадавший скончался по пути в больницу.

Уточняется, что мужчина шагнул на рельсы самостоятельно.

