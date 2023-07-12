Причиной массового отравления детей в Орске мог стать йогурт местного производства

По данным администрации города, накануне бригады скорой помощи 36 раз выезжали к детям 3-6 лет с одинаковыми симптомами, отмечает «Свободная пресса». Как сообщает Telegram-канал SHOT, у пострадавших наблюдаются тошнота, рвота, высокая температура и жидкий стул.

«Госпитализировано 8 пациентов, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Предположительно, источником инфицирования стал йогурт, произведенный Новотроицким молокозаводом. Всю продукцию предприятия решили изъять, на время проверки деятельность завода будет приостановлена, пишет Ura.ru. Городским образовательным организациям предстоит временно сменить поставщиков. При этом жителям региона рекомендовали не употреблять в пищу продукты Новотроицкого молокозавода с датой производства от 11 июля.

