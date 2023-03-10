Причастных к избиению собаки у станции «Москва-3» отстранили от работы
Люди, причастные к случаю с избиением собаки у железнодорожной станции в Москве, установлены, их отстранили от работы. Об этом говорится в сообщении РЖД.
Ранее в соцсетях появилась информация, что бездомную собаку жестоко избили на станции «Москва-3». Она была обнаружена с многочисленными травмами. После этого Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила об начатой проверки по этому факту. В РЖД сообщили о проведении внутренней проверки.
По данным РЖД, к инциденту причастен сотрудник частного охранного предприятия и сотрудник «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД). Степень их причастности к издевательствам над животным и вины будет установлена в ходе следствия. На данный момент подозреваемых в жестоком обращении с животными работников отстранили от работы, отметили в компании.
РЖД передала необходимые материалы в правоохранительные органы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru