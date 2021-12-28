При взрыве в баре в Мадриде погибли два человека

Не менее двух человек стали жертвами взрыва в баре в испанском Мадриде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Отмечается, что взрыв произошел в населенном пункте Парла. По предварительным данным, бар был во время взрыва закрыт для посетителей.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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ТЕГИ:ВзрывИспания
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