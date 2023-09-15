При ударе украинской армии по жилым домам в Новой Каховке погиб человек

По словам мэра Новой Каховки, первый удар был нанесен ракетой, сейчас город обстреливается из минометов и артиллерии.

В результате атаки повреждены не менее четырех домов и школа.

Накануне при обстреле курского села Теткино при погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

