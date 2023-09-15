При ударе украинской армии по жилым домам в Новой Каховке погиб человек

Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ДНР. Погиб как минимум один человек, пострадали 12 жителей города. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам мэра Новой Каховки, первый удар был нанесен ракетой, сейчас город обстреливается из минометов и артиллерии.

В результате атаки повреждены не менее четырех домов и школа.

Накануне при обстреле курского села Теткино при погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/VGA_NovayaKahovka
ТЕГИ:ОбстрелВСУДНР

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