При ударе украинской армии по жилым домам в Новой Каховке погиб человек
15 сентября 202311:38
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ДНР. Погиб как минимум один человек, пострадали 12 жителей города. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам мэра Новой Каховки, первый удар был нанесен ракетой, сейчас город обстреливается из минометов и артиллерии.
В результате атаки повреждены не менее четырех домов и школа.
Накануне при обстреле курского села Теткино при погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru