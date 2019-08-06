При стрельбе в клубе Торонто ранены семь человек

Не менее семи человек ранены в результате стрельбы в ночном клубе в канадском городе Торонто. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщил телеканал Global News. Как уточнят РИА ФАН, ЧП случилось в ночь на понедельник, 5 августа по местному времени.

Причиной стрельбы, по неподтверждённым данным, стал конфликт, который возник между посетителями ночного заведения, отмечает RT. По предварительной информации, в момент инцидента, в клубе находились 250 человек, а также четыре десятка охранников, однако зачинщику стрельбы удалось свободно уйти.

