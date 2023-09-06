При пожаре в самарской больнице погиб один человек

В Самарской городской больнице №4 произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

На заводе «Сибур» в Дзержинске начался пожар

Пожар начался в 19:16. Из здания эвакуировали персонал и пациентов - всего 150 человек.

Погиб один человек. Его личность устанавливается.

В тушении пожара участвуют 79 человек и 22 единицы техники.

У Ленинградского вокзала в Москве 4 сентября произошло возгорание на крыше неэксплуатируемого здания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
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