При пожаре в многоэтажном доме в Москве погибли два человека

Пожар в 12-этажном жилом доме на улице Стрелецкая в Москве унес жизни двух человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Одного погибшего обнаружили при тушении огня. Другой находился в тяжелом состоянии и позже скончался.

Площадь пожара составила 51 квадратный метр. Огонь охватил квартиру и межэтажный холл.

Возгорание потушено. На месте работали 28 спасателей и восемь единиц техники.

В понедельник в многоэтажном жилом доме в районе станции метро «Строгино» на северо-западе Москвы произошло возгорание. Пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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