При пожаре в многоэтажном доме в Москве погибли два человека

Одного погибшего обнаружили при тушении огня. Другой находился в тяжелом состоянии и позже скончался.

Площадь пожара составила 51 квадратный метр. Огонь охватил квартиру и межэтажный холл.

Возгорание потушено. На месте работали 28 спасателей и восемь единиц техники.

В понедельник в многоэтажном жилом доме в районе станции метро «Строгино» на северо-западе Москвы произошло возгорание. Пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».

