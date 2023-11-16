При пожаре в многоэтажном доме в Москве погибли два человека
Пожар в 12-этажном жилом доме на улице Стрелецкая в Москве унес жизни двух человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Одного погибшего обнаружили при тушении огня. Другой находился в тяжелом состоянии и позже скончался.
Площадь пожара составила 51 квадратный метр. Огонь охватил квартиру и межэтажный холл.
Возгорание потушено. На месте работали 28 спасателей и восемь единиц техники.
В понедельник в многоэтажном жилом доме в районе станции метро «Строгино» на северо-западе Москвы произошло возгорание. Пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru