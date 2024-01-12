При пожаре в квартире на северо-востоке Москвы погибли четыре человека

Оптовые цены на свинину и птицу активно снижаются в РФ последние два месяца МВД объявило в розыск поддержавшего Украину экс-вице-президента Газпромбанка Волобуева Появилось последнее видео с погибшей в Турции россиянкой Проверку проводят на Кубани после эротического шоу в присутствии детей Актёры из «Слова пацана» ненадолго затмят «старых» звёзд, уверен кинокритик