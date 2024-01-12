При пожаре в квартире на северо-востоке Москвы погибли четыре человека
В результате пожара в многоквартирном доме на северо-востоке Москвы погибли четыре человека, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Пожар произошел на первом этаже дома номер 14 по улице Академика Комарова. Среди погибших трое детей.
Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован. В ходе тушения со второго этажа спасли двух детей.
Прокуратура Москвы взяла под контроль доследственную проверку. Точную причину пожара установит экспертиза.
Директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко ранее заявил, что ежедневно в России происходит до 10 пожаров из-за гаджетов на зарядке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru