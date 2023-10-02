При пожаре в Курской области погибли женщина и двое детей

Пожар произошел в одноэтажном доме в селе Дерюгино. Погибли двое детей 8 месяцев и 7 лет и их 38-летняя тетя.

В надзорном ведомстве отметили, что семья не стояла на учете в органах профилактики.

«По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль», - заявили в прокуратуре.

В городе Тобольске Тюменской области накануне загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. Причиной стал взрыв бытового газа в одной из квартир, отмечает «Радиоточка НСН».

