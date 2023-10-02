При пожаре в Курской области погибли женщина и двое детей
Прокуратура Курской области начала проверку после пожара в частном доме, в результате которого погибли женщина и двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Пожар произошел в одноэтажном доме в селе Дерюгино. Погибли двое детей 8 месяцев и 7 лет и их 38-летняя тетя.
В надзорном ведомстве отметили, что семья не стояла на учете в органах профилактики.
«По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль», - заявили в прокуратуре.
В городе Тобольске Тюменской области накануне загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. Причиной стал взрыв бытового газа в одной из квартир, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Нидерландах заявили о нехватке мест для приема украинских беженцев
- В Госдепе заявили о заморозке оборонных контрактов, связанных с Украиной
- В США усомнились, что Путин примет участие в саммите АТЭС
- Движение по Крымскому мосту приостановили до утра 3 октября
- Глава МОК отверг упреки в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян
- Во Франции зафиксировали рекордную для октября жару
- При пожаре в Курской области погибли женщина и двое детей
- «Я — Россия, он — элита»: Ургант поделился впечатлениями о работе с Познером
- Киев исключил венгерский OTP Bank из списка «спонсоров войны»
- В США анонсировали новый пакет вооружений для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru