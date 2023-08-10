При пожаре в доме для инвалидов во Франции погибли 11 человек
Пожар произошел в доме, где проживали люди с ограниченными возможностями, во французской коммуне Винценхайм, погибли 11 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Известно, что ЧП произошло в 6:30 (7:30 мск) 10 августа. Площадь пожара составила 300 кв. м, около полудня огонь потушили. По данным местных властей, из дома эвакуировали 17 человек, одного пострадавшего госпитализировали.
«Все граждане, находившиеся на первом этаже, остались в живых. Также пять человек успели выйти со второго этажа. Остальные 11 погибли», — заявила вице-прокурор города Кольмар Натали Кильвассер.
По предварительным данным, пожар произошел из-за тлеющего огня в камине. Прокуратура допрашивает владельца загоревшегося здания.
Ранее возгорание произошло в доме престарелых в Милане, по меньшей мере шесть человек погибли, более 80 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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