При пожаре в доме для инвалидов во Франции погибли 11 человек

Известно, что ЧП произошло в 6:30 (7:30 мск) 10 августа. Площадь пожара составила 300 кв. м, около полудня огонь потушили. По данным местных властей, из дома эвакуировали 17 человек, одного пострадавшего госпитализировали.

«Все граждане, находившиеся на первом этаже, остались в живых. Также пять человек успели выйти со второго этажа. Остальные 11 погибли», — заявила вице-прокурор города Кольмар Натали Кильвассер.

По предварительным данным, пожар произошел из-за тлеющего огня в камине. Прокуратура допрашивает владельца загоревшегося здания.

Ранее возгорание произошло в доме престарелых в Милане, по меньшей мере шесть человек погибли, более 80 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

