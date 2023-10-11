При повторном обстреле брянского села Суземка ранены четверо

Не менее четырёх человек получили ранения при повторном обстреле посёлка Суземка в Брянской области Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Медики оказали помощь пострадавшим, о госпитализациях не сообщается. Во время нового удара получили повреждения несколько административных зданий, один частный жилой дом и автомобиль. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Несколькими часами ранее при первом сегодняшнем обстреле в Суземке в результате прямых попаданий снарядов сгорели жилой дом и два гаража. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», люди не пострадали.

