При повторном обстреле брянского села Суземка ранены четверо
Не менее четырёх человек получили ранения при повторном обстреле посёлка Суземка в Брянской области Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Медики оказали помощь пострадавшим, о госпитализациях не сообщается. Во время нового удара получили повреждения несколько административных зданий, один частный жилой дом и автомобиль. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Несколькими часами ранее при первом сегодняшнем обстреле в Суземке в результате прямых попаданий снарядов сгорели жилой дом и два гаража. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», люди не пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru