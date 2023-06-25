При падении Як-52 в Подмосковье погибли двое человек
Спортивно-тренировочный самолёт Як-52 потерпел крушение в Подмосковье. Он упал в окрестностях населённого пункта Малино городского округа Ступино, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на областной главк МЧС.
По предварительным данным, погибли два человека, которые находились на борту легкомоторного летательного аппарата. К месту ЧП прибывают экстренные службы, в том числе, пожарные.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка-НСН», сигнал о падении самолета поступил 12:04. Як-52, разработанный в СССР, стал единственным в мире учебно-тренировочным спортивно-пилотажным самолетом способным обучить летчика с «нуля» и довести его до уровня мастера спорта по высшему пилотажу.
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