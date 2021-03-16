При опрокидывании маршрутки в Подмосковье пострадали восемь детей

Проверяется соблюдение законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских.

В начале марта при столкновении легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области погибли семь человек.

По словам источника, в ДТП виновен водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Он погиб.

