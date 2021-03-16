При опрокидывании маршрутки в Подмосковье пострадали восемь детей
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.
В результате автоаварии пострадали восемь детей. По данному факту ведется прокурорская проверка. Будут установлены причины и условия ДТП.
Проверяется соблюдение законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских.
В начале марта при столкновении легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области погибли семь человек.
По словам источника, в ДТП виновен водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Он погиб.
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