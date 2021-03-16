При опрокидывании маршрутки в Подмосковье пострадали восемь детей

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.

В результате автоаварии пострадали восемь детей. По данному факту ведется прокурорская проверка. Будут установлены причины и условия ДТП.

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

Проверяется соблюдение законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских.

В начале марта при столкновении легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области погибли семь человек.

По словам источника, в ДТП виновен водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. Он погиб.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПАвтобус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры