При обстреле ВСУ территории у собора в Донецке погибла женщина

В Донецке рядом с собором в центре горда погибла женщина, сообщает РИА Новости.

ВСУ дважды за утро субботы обстреляли села Курской области

Это произошло в результате обстрела со стороны Украины. Украинские Вооруженные силы выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Они упали вблизи Спасо-Преображенского собора, в котором шло пасхальное богослужение.

Женщина погибла, находясь в автомобиле. Еще трое были госпитализированы.

Ранее один человек пострадал при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбстрелДонецк

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