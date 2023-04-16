При обстреле ВСУ территории у собора в Донецке погибла женщина
16 апреля 202305:04
В Донецке рядом с собором в центре горда погибла женщина, сообщает РИА Новости.
Это произошло в результате обстрела со стороны Украины. Украинские Вооруженные силы выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Они упали вблизи Спасо-Преображенского собора, в котором шло пасхальное богослужение.
Женщина погибла, находясь в автомобиле. Еще трое были госпитализированы.
Ранее один человек пострадал при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru