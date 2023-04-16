При обстреле ВСУ территории у собора в Донецке погибла женщина

Это произошло в результате обстрела со стороны Украины. Украинские Вооруженные силы выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Они упали вблизи Спасо-Преображенского собора, в котором шло пасхальное богослужение.

Женщина погибла, находясь в автомобиле. Еще трое были госпитализированы.

Ранее один человек пострадал при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

