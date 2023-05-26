При обстреле ВСУ Шебекинского округа пострадал один человек

По его словам, мужчина получил легкие ранения головы и правой ноги. Медики оказали ему помощь и направили на амбулаторное лечение.

В Шебекино осколки снарядов повредили кровлю двух частных домовладений, шесть автомобилей и уличный газопровод. Разбито дорожное полотно и светофор

В селе Безлюдовка повреждены линии электропередачи. Без света остались населенные пункты Графовка, Пристень и Ивановка. ⠀

«Аварийные и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», - написал Гладков.

ВСУ 25 мая выпустили 84 снаряда по погранпереходу Козинка под Белгородом, передает «Радиоточка НСН».

