При обстреле ВСУ Шебекинского округа пострадал один человек
В результате обстрела Шебекинского городского округа со стороны украинской армии пострадал один человек. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчина получил легкие ранения головы и правой ноги. Медики оказали ему помощь и направили на амбулаторное лечение.
В Шебекино осколки снарядов повредили кровлю двух частных домовладений, шесть автомобилей и уличный газопровод. Разбито дорожное полотно и светофор
В селе Безлюдовка повреждены линии электропередачи. Без света остались населенные пункты Графовка, Пристень и Ивановка. ⠀
«Аварийные и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», - написал Гладков.
ВСУ 25 мая выпустили 84 снаряда по погранпереходу Козинка под Белгородом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Эрдоган и Кылычдароглу идут «ноздря в ноздрю»
- Овечкин назвал Дзюбу слабеньким
- Шольц пообещал защитить страны Балтии в случае военного нападения
- При обстреле ВСУ Шебекинского округа пострадал один человек
- В Ростове-на-Дону прошел ливень с крупным градом
- США обвинили Косово в нагнетании напряжённости с Сербией. Видео
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» передает Минобороны позиции в Артемовске
- В Липецкой области запретили запускать дроны и салюты
- Reuters: участвующие в зерновой сделке сухогрузы застряли в Стамбуле
- Корабли Балтфлота выполнили учебные стрельбы «Калибрами»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru