При обстреле ВСУ Шебекинского округа пострадал один человек

В результате обстрела Шебекинского городского округа со стороны украинской армии пострадал один человек. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков назвал информационной атакой сообщения об эвакуации жителей Шебекино

По его словам, мужчина получил легкие ранения головы и правой ноги. Медики оказали ему помощь и направили на амбулаторное лечение.

В Шебекино осколки снарядов повредили кровлю двух частных домовладений, шесть автомобилей и уличный газопровод. Разбито дорожное полотно и светофор

В селе Безлюдовка повреждены линии электропередачи. Без света остались населенные пункты Графовка, Пристень и Ивановка. ⠀

«Аварийные и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», - написал Гладков.

ВСУ 25 мая выпустили 84 снаряда по погранпереходу Козинка под Белгородом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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