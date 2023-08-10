При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб мирный житель
10 августа 202319:16
В результате артиллерийского обстрела города Новая Каховка в Херсонской области погиб один человек, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб городской администрации.
«В результате артобстрела один гражданский погиб, второй сильно ранен в голову, живот, руку», - заявили в оперштабе.
Украинские войска продолжают обстрел южной части Новой Каховки. Скорая помощь пока не может забрать раненого.
Вооруженные силы Украины во вторник подвергли Донецк интенсивному обстрелу. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru