При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб мирный житель

В результате артиллерийского обстрела города Новая Каховка в Херсонской области погиб один человек, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб городской администрации.

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«В результате артобстрела один гражданский погиб, второй сильно ранен в голову, живот, руку», - заявили в оперштабе.

Украинские войска продолжают обстрел южной части Новой Каховки. Скорая помощь пока не может забрать раненого.

Вооруженные силы Украины во вторник подвергли Донецк интенсивному обстрелу. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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