При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали шесть человек

Украинская армия обстреляла поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Мирный житель погиб при обстреле села Белгородской области

По поселку выпустили 12 снарядов из реактивных систем залпового огня. Пострадали шесть человек.

Двух мужчин доставили в центральную районную больницу. Врачи оказывают им необходимую помощь.

По селу Сподарюшино Грайворонского округа выпущено 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее ВСУ пытались совершить атаку в Брянской области. В Трубчевском районе сбит беспилотный летательный аппарат, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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