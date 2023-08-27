При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали шесть человек
Украинская армия обстреляла поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По поселку выпустили 12 снарядов из реактивных систем залпового огня. Пострадали шесть человек.
Двух мужчин доставили в центральную районную больницу. Врачи оказывают им необходимую помощь.
По селу Сподарюшино Грайворонского округа выпущено 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее ВСУ пытались совершить атаку в Брянской области. В Трубчевском районе сбит беспилотный летательный аппарат, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru