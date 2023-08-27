При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали шесть человек

По поселку выпустили 12 снарядов из реактивных систем залпового огня. Пострадали шесть человек.

Двух мужчин доставили в центральную районную больницу. Врачи оказывают им необходимую помощь.

По селу Сподарюшино Грайворонского округа выпущено 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее ВСУ пытались совершить атаку в Брянской области. В Трубчевском районе сбит беспилотный летательный аппарат, передает «Радиоточка НСН».

