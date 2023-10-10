При обстреле ВСУ белгородского села погибли двое жителей

До двух увеличилось число жертв обстрела территории Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. Такую обновленную информацию распространил через соцсети губернатор Вячеслав Гладков.

В течении дня дважды было обстреляно село Поповка Краснояружского района. При повторном ударе боеприпас попал в частный жилой дом. Там погиб хозяин - пожилой мужчина, тяжёлое ранение получила его жена. Однако в машине сокрой помощи она скончалась, несмотря на усилия врачей.

Глава региона выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Сейчас оперативные службы продолжают обход дворовых территорий для установления повреждений.

По предварительным данным, они зафиксированы в четырёх домовладениях. Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», также повреждены линии электро- и газоснабжения. Идут восстановительные работы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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