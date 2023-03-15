При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок

При обстреле Донецка пострадал ребенок, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«Апрельское наступление»: Зеленский не сдает Артемовск, несмотря на потерю ключевых позиций

ВСУ обстреляли Куйбышевский район по улице Белостокской. Отмечается, что в результате прилетов пострадал мальчик 2015-го года рождения.

Ранее представители республики сообщили, что украинские силовики за 25 минут выпустили по Донецку 13 снарядов.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил смысл боев за Артемовск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДНР
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