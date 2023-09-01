При обстреле Донецка погиб шестилетний ребенок

При обстреле Донецка погиб ребенок, написало в своем Telegram-кнаале представительство ДНР в СЦКК.

Более 10 человек пострадали при обстреле ТРЦ «Донецк сити»
«Тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти», - говорится в сообщении.

По данным организации, украинские войска выпустили 15 ракет по торговому центру «Донецк Сити». В результате обстрела пострадали не менее десяти человек.

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ФОТО: РИА Новости
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