При обстреле Донецка погиб шестилетний ребенок
1 сентября 202316:41
При обстреле Донецка погиб ребенок, написало в своем Telegram-кнаале представительство ДНР в СЦКК.
«Тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти», - говорится в сообщении.
По данным организации, украинские войска выпустили 15 ракет по торговому центру «Донецк Сити». В результате обстрела пострадали не менее десяти человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru