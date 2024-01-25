При атаке ВСУ на белгородский хутор погибла женщина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью квадрокоптера хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Летательный аппарат сбросил взрывное устройство. В результате атаки погибла местная жительница, сообщил губернатор.
Гладков обратил внимание, что оператор беспилотника целенаправленно убил мирного человека. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Накануне в небе над Брянской областью сбили четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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