При атаке ВСУ на белгородский хутор погибла женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью квадрокоптера хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Летательный аппарат сбросил взрывное устройство. В результате атаки погибла местная жительница, сообщил губернатор.

Гладков обратил внимание, что оператор беспилотника целенаправленно убил мирного человека. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Накануне в небе над Брянской областью сбили четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгородская область

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