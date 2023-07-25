Претендент на Кандидат в президенты США Рон Десантис попал в ДТП

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, один из претендентов на участие в президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, стал участником дорожно-транспортного происшествия в городе Чаттануга (штат Теннесси).

Как сообщает Associated Press, в автомобильную аварию попали сразу несколько машин. Десантис в этот момент направлялся на одно из публичных мероприятий. Он не пострадал, один из членов его команды легко травмирован. Другие детали происшествия пока не известны.

Рону Десантису 44 года. Он возглавляет администрацию Флориды с 2019 года. Он рассматривается в качестве наиболее серьёзного соперника бывшего президента США Дональда Трампа среди других кандидатов-республиканцев.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», экс-глава Белого дома ранее заочно предостерегал потенциального конкурента от участия в президентской гонке, пригрозив раскрыть «не очень лестные вещи» о нём.

