Прекращены все работы на месте экстренной посадки Airbus
13 сентября 202300:34
В Новосибирской области прекращены все работы на месте экстренной посадки Airbus на пшеничном поле, сообщает «РЕН ТВ».
Следователи и специалисты НАК займутся расследованием с рассветом 13 сентября.
Вся территория оцеплена.
Один из пассажиров лайнера «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области, отправил любимой девушке прощальное СМС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru