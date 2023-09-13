Прекращены все работы на месте экстренной посадки Airbus

В Новосибирской области прекращены все работы на месте экстренной посадки Airbus на пшеничном поле, сообщает «РЕН ТВ».

Пилот Литвинов заявил, что Airbus A320 надо было сажать в Омске, а не в поле

Следователи и специалисты НАК займутся расследованием с рассветом 13 сентября.

Вся территория оцеплена.

Один из пассажиров лайнера «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области, отправил любимой девушке прощальное СМС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Николаев
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