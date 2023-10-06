Правоохранители задержали россиянку, заказавшую убийство бывшего мужа

Отмечается, что мотивом преступления стала личная неприязнь. Задержанная задумала избавиться от бывшего мужа в ноябре прошлого года. В июле 2023 года она обратилась за помощью к своему знакомому, чтобы тот за вознаграждение лишил жизни ее бывшего супруга. Однако мужчина втайне от своей знакомой сообщил о случившемся в полицию. Злоумышленницу же он заверил в готовности совершить преступление и нашел двоих исполнителей.

Женщину задержали, когда она передала исполнителям, предоставившим ей поддельные доказательства, часть денег. Задержанная признала свою вину.

Ранее суд Томской области отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины-фельдшера в населенном пункте Иштан Кривошеинского района. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

