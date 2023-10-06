Правоохранители задержали россиянку, заказавшую убийство бывшего мужа
Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Подмосковья, которая «заказала» бывшего мужа. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Отмечается, что мотивом преступления стала личная неприязнь. Задержанная задумала избавиться от бывшего мужа в ноябре прошлого года. В июле 2023 года она обратилась за помощью к своему знакомому, чтобы тот за вознаграждение лишил жизни ее бывшего супруга. Однако мужчина втайне от своей знакомой сообщил о случившемся в полицию. Злоумышленницу же он заверил в готовности совершить преступление и нашел двоих исполнителей.
Женщину задержали, когда она передала исполнителям, предоставившим ей поддельные доказательства, часть денег. Задержанная признала свою вину.
Ранее суд Томской области отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины-фельдшера в населенном пункте Иштан Кривошеинского района. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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