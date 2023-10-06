Правоохранители задержали россиянку, заказавшую убийство бывшего мужа

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Подмосковья, которая «заказала» бывшего мужа. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

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Отмечается, что мотивом преступления стала личная неприязнь. Задержанная задумала избавиться от бывшего мужа в ноябре прошлого года. В июле 2023 года она обратилась за помощью к своему знакомому, чтобы тот за вознаграждение лишил жизни ее бывшего супруга. Однако мужчина втайне от своей знакомой сообщил о случившемся в полицию. Злоумышленницу же он заверил в готовности совершить преступление и нашел двоих исполнителей.

Женщину задержали, когда она передала исполнителям, предоставившим ей поддельные доказательства, часть денег. Задержанная признала свою вину.

Ранее суд Томской области отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины-фельдшера в населенном пункте Иштан Кривошеинского района. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:УбийствоЗадержаниеПодмосковье

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