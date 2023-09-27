Правоохранители задержали диверсантов в Бердянске
Причастные к диверсиям лица задержаны в Бердянске, кроме того, здесь обнаружены тайники с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Запорожской области.
По данным силовиков, операцию провели при содействии гражданки Украины, пособницы ВСУ, ранее задержанной за хранение боеприпасов. С помощью женщины правоохранители получили данные о местах нахождения схронов, а также о причастных к диверсионной деятельности в Бердянском районе.
Подозреваемых задержали.
Ранее в Ростовской области задержали двоих россиян, которые по заданию террористического «Легиона «Свобода России» (запрещен в России) готовили диверсионно-террористические акты, напоминает RT.
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