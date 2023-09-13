Правоохранители задержали аферистов за обман пенсионеров

Санкт-петербургские полицейские задержали группу злоумышленников, обманувших пенсионеров под видом электриков и установщиков пластиковых окон почти на два миллиона рублей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

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Отмечается, что задержанные предлагали пенсионерам по непомерно высоким ценам заменить уже установленные пластиковые окна или отремонтировать якобы неисправное электрооборудование. При этом мошенники пугали своих жертв тем, что своим отказом они подвергают опасности всех жителей дома. Аферисты обманули 18 пенсионеров, заработав 1,75 млн рублей.

Организатор преступной группы выступил 33-летний житель Казани. Трое его помощников играли роли руководителей офиса, а 12 «ремонтников» посещали дома пенсионеров. Сотрудники правоохранительных органов проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее пожилой москвич поверил телефонным аферистам и отдал им 1,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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